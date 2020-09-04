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  4. 04 Eylül 2020 19:37

TFF’den kulüplere SGK ve vergi düzenlemesi

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni futbolcu tescilinde SGK ve vergi borcu olmama şartını 2020/21 transfer dönemine mahsus olarak geçici şekilde kaldırdığını duyurdu.

TFF’den kulüplere SGK ve vergi düzenlemesi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), transfer edilen futbolcuların tescilinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Vergi Dairelerine, ‘vadesi geçmiş borcu olmamayı belgelendirme yükümlülüğünün’ mevcut transfer döneminde uygulanmaması yönünde bir talimat değişikliği yapıldığını duyurdu.

TFF’nin açıklaması şöyle;
“TFF Yönetim Kurulu’nun 04.09.2020 tarihli toplantısında; Profesyonel Futbol Kulüplerimizden gelen talep üzerine, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgının olumsuz ekonomik etkilerini de göz önüne alarak transfer edilen futbolcuların tescilinde  Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmamayı belgelendirme yükümlülüğünün 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil döneminde uygulanmaması için Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’na Geçici 4. Madde eklenmesine karar verildi.”

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