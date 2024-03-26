  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. TFF'den ''UEFA ve FIFA kayyum atayacak'' iddialarına yanıt

TFF'den ''UEFA ve FIFA kayyum atayacak'' iddialarına yanıt

TFF'den ''UEFA ve FIFA kayyum atayacak'' iddialarına yanıt
Güncelleme:

UEFA ve FIFA müfettişlerinin Türkiye Futbol Federasyonu'nu inceleyerek kayyum atayabileceği iddiası için TFF'den açıklama geldi.

UEFA ile FIFA müfettişlerinin Türkiye Futbol Federasyonu'nu incelemek üzere İstanbul'da olduğu ve kayyum atayacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada özellikle futbol dünyasından her gün yeni bir iddia milyonlarca insan tarafından ciddi şekilde konuşulurken, bu kez gündeme FIFA ve UEFA'nın Türkiye Futbol Federasyonu'na kayyum atacağı haberleri gündeme düştü.

FIFA'nın TFF'ye kayyum atayacağı yönündeki iddialar özellikle X platformunda gündem olurken, konuya resmi cevap geldi.

Sporx'e konuşan Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi, "UEFA ile FIFA müfettişlerinin TFF'yi incelemek üzere İstanbul'da olduğu ve kayyum atayacağı yönündeki iddialar asılsız" dedi.

TFF yetkilileri, UEFA ve FIFA ile sık sık görüştüklerini vurgularken, Türkiye açısından herhangi bir kötü iletişimin olmadığının altı çizildi.

Etiketler TFF kayyum UEFA FIFA kayyum ataması
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dev banka yıl sonu Dolar beklentisini değiştirdi Dev banka yıl sonu Dolar beklentisini değiştirdi Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı Cübbeli Ahmet hastaneye kaldırıldı Bakan Fidan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü Bakan Fidan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü İnternetten bebek satışı skandalı için hareket geçildi İnternetten bebek satışı skandalı için hareket geçildi Kar kraliçesi, Türkiye'de ilk defa bu kadar net görüntülendi Kar kraliçesi, Türkiye'de ilk defa bu kadar net görüntülendi İmamoğlu Tuzla’dan hükümete rest: ''Ankara’dan İstanbul'da kabine niye toplandı; anlayan var mı?'' İmamoğlu Tuzla’dan hükümete rest: ''Ankara’dan İstanbul'da kabine niye toplandı; anlayan var mı?''