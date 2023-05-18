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TFF'den yabancı kuralı açıklaması

TFF'den yabancı kuralı açıklaması
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı kuralı değişikliğiyle ilgili ''Bu sezon verim alınamadı bunun için 1 yıl daha aynı şekilde devam etme kararı aldık ama yeni sezonlar için yeni planlama yapılacak'' dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Altyapı Akademilerinde Türkiye Modeli oluşturmak ve sürdürebilmek adına gerçekleştirdiği kulüp akademileri ziyaretlerine Kayserispor ile devam etti.

"YIL SONU KARARA BAĞLANACAK"

Açıklamalarda bulunan Büyükekşi yabancı kuralı hakkında, "Bizim 5 yıllık planımız vardı. Kasım ayında Dünya Kupası için ara verdik. Şubat'ta yaşanan depremden ötürü ara verdik. 2'si Süper Lig'den olmak üzere 9 kulüp ligden çekildi. Hal böyle olunca, bu sezon verimli olunamadı. Bunun için 1 yıl daha aynı şekilde devam etme kararı aldık." şeklinde konuştu.

Büyükekşi, alınan bu kararın önümüzdeki sezonlarda değişeceğine işaret ederek, "5 yıllık planı da önümüzdeki günlerde tekrardan gözden geçirip bu yılın sonuna kadar bir karara bağlayacağız." ifadelerini kullandı.

8+3 olarak devam eden yabancı kuralı önümüzdeki sezon için 8+6 olarak açıklanmıştı. Buna göre 8 yabancı oyuncu sahadayken 6 oyuncu kenarda olabilecek. 

Etiketler tff yabancı kuralı türkiye futbol federasyonu
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