Thierry Henry ilk maçına çıktı

Fransa Ligue 1’de düşme hattından kurtulmaya çalışan Monaco, yeni teknik direktörü Thierry Henry yönetimindeki ilk maçında Strasbourg’a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Thierry Henry’nin çalıştırdığı Monaco’da oyuna 64. dakikada giren Samuel Grandsir, 66. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maça iyi başlayan ev sahibi Strasbourg, 17. dakikada Adrien Thomasson ile öne geçti. Bu golden sonra oyunun kontrolünü eline alan Strasbourg, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda risk almaya başlayan Monaco’da Samuel Grandsir, oyuna girdikten iki dakika sonra kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan Thierry Henry’nin öğrencileri, 84. dakikada Lebo Mothiba’nın vuruşuyla kalesinde ikinci golü gördü. Youri Tielemans’ın 90. dakikada penaltıdan kaydettiği gol Thierry Henry ve Monaco’ya yetmedi.

Yetiştiği kulüp olan Monaco’ya teknik direktör olarak dönen Thierry Henry, kötü gidişe çare olamadı. Ligde ilk hafta aldığı üç puan dışında galibiyeti bulunmayan Monaco, Strasbourg deplasmanında üst üste dördüncü mağlubiyetini almış oldu. Altı puana sahip Monaco, 19. sırada yer aldı. Puanını 15 yapan Strasbourg ise 6. sıraya yükseldi.

Futbolculuğu döneminde Monaco'nun yanı sıra Juventus, Arsenal, Barcelona ve New York Red Bulls takımlarında forma giyen Thierry Henry, 771 maçta 356 kez ağları sarstı. Thierry Henry, Monaco ile anlaşmadan önce Belçika Milli Takımı’nda yardımcı antrenör görevi yapıyordu.