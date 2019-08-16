  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 16 Ağustos 2019 16:21

Trabzonspor, Edgar Le'yi Feyenoord'a kiraladı

Son dakika haberine göre; Trabzonspor, Edgar Le'nin 1 yıllığına Feyenoord'a kiralandığını ve oyuncunun tüm alacaklarının Hollanda ekibi tarafından karşılanacağını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Edgar Le'yi Feyenoord'a kiraladı
A+ A-

Trabzonspor'dan son dakika transfer açıklaması... Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın transferi karşılığında Lille'den kadrosuna kattığı Edgar Le'yi Feyenoord'a kiraladığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Edgar Miguel Le'nin, 2019-2020 futbol sezonu için Hollanda'nın Feyenoord Rotterdam Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcumuz Edgar Miguel Le'nin 2019 -2020 sezonundaki tüm hak ve alacakları, Feyenoord Kulübü tarafından karşılanacaktır" denildi.

Trabzonspor , feyenoord , Edgar le
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM