Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshettiğini duyurdu!

Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı. Bordo mavili ekip resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile bu kararı bildirdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30.06.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Karşılıklı fesih anlaşması ile futbolcu, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçmiştir."

Geçtiğimiz günlerde John Obi Mikel ile Falcao arasında geçen diyalog:

Mikel: "Hayatta futboldan daha önemli şeyler var. Kendimi iyi hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Sezon iptal edilmeli."

Falcao: "Haklısın John. Hayat, futboldan daha önemli."

