Trabzonspor'a Hosseini'den kötü haber

Trabzonspor Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, sakatlığı bulunan Majid Hosseini’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hosseini’nin milli takımının son hazırlık maçı öncesi sol arka uyluk kas grubunda yaşadığı ağrı şikayetiyle kadrodan çıkartıldığını belirten Bozdoğan, “Oyuncumuzun Trabzon’da yapılan muayenesi ve çekilen MR’ı sonucunda sol arka uyluk kas grubunda minimal kas yaralanması tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuz 7-10 gün içinde forma giyebilecek düzeye gelebilecektir” dedi.

ONAZI'DE SEVİNDİRİCİ GELİŞME

Bu arada Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da, dün gerçekleştirilen antrenmanda Nijeryalı orta saha oyuncusu korkutmuştu.

Girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan ve tedbir amaçlı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne getirilen Onazi'nin ciddi bir durumu olmadığı, oyuncunun ağırları bulunduğu belirtilmişti. Bugün yapılan son kontrollerin ardından takımla birlikte çalışmalara katılan Onazi'den sevindirici haber geldi. Bugün yapılan antrenmanda yer alan oyuncunun yarınki karşılaşmada oynamasına bir engel bulunmadığı belirtildi.

