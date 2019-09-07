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  4. 07 Eylül 2019 15:59

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ameliyat olabilir

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi AEK ile oynadığı maçta sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün ameliyat edilmesinin gündemde olduğu bildirildi.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ameliyat olabilir
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Sol dizinde darbeye bağlı ödem oluşan ve tedavisi süren Abdülkadir Ömür, bordo-mavili takımın antrenmanlarına da katılamıyor.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, henüz ödemi geçmeyen ve ağrıları bulunan futbolcunun ameliyat edilmesi ihtimalinin değerlendirildiğini vurgulayarak, "Tedaviye vereceği cevaba göre hareket edeceğiz. Bazı sakatlıklarda ameliyatla daha kısa zamanda sonuç alınabiliyor. Bu konuyu değerlendiriyoruz, karar aşamasındayız. Bir ya da iki gün içinde belli olur." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor , Abdülkadir Ömür
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