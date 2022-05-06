Trabzonspor'dan Ali Koç'un açıklamalarına olay gönderme
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugün düzenlediği basın toplantısının ardından Trabzonspor'dan flaş bir paylaşım geldi.
Trabzonspor, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Bordo-mavililerin yaptığı paylaşımın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından hemen sonra yapılması dikkat çekti.
Trabzonspor'un bu paylaşımında, takımdaki tüm futbolcularının adının yer aldığı görüldü.
İşte Trabzonspor'un paylaşımı:
HMSKDRKHNMRTCMCRNLSKPLNTRNDSNPCHCZABDŞKVRZLDJNNYTHAUGRCNVŞÇTHATPSPSERCGRVNHDSTNNWKMARDDNSWLHSYNKSSIYNSPRSSRKNBKSTSBRTGDKLKRMYSFKTABTHNKYBSVTR— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 6, 2022
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