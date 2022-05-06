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Trabzonspor'dan Ali Koç'un açıklamalarına olay gönderme

Trabzonspor'dan Ali Koç'un açıklamalarına olay gönderme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugün düzenlediği basın toplantısının ardından Trabzonspor'dan flaş bir paylaşım geldi.

Trabzonspor, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bordo-mavililerin yaptığı paylaşımın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından hemen sonra yapılması dikkat çekti.

Trabzonspor'un bu paylaşımında, takımdaki tüm futbolcularının adının yer aldığı görüldü.

İşte Trabzonspor'un paylaşımı:

Etiketler Trabzonspor trabzonspor ali koç
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