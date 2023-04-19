Trabzonspor'un tanıtım fotoğrafında Fenerbahçelileri kızdıran detay

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica'nın tanıtım fotoğrafında Trabzonspor'un 2010-2011 şampiyonu olarak gösterildiği görüntü Fenerbahçelileri kızdırdı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın istifa etmesinin ardından oluşan teknik direktör boşluğunu Nenad Bjelica ile doldurdu.

18 Nisan akşamında Trabzon'a inen deneyimli çalıştırıcı oldukça iddialı sözler sarf etti.

2010-2011 konusu yine gündemde

Hırvat teknik adamın tanıtım fotoğraflarında ise Fenerbahçelilerin tepkisini çeken bir detay ortaya çıktı.

Bjelica'nın tanıtım fotoğrafında 2010-2011 şampiyonunun Trabzonspor olarak gösterilmesi dikkat çekti.

Kahramanmaraş depreminin ardından bordo-mavili takımla iyi ilişkiler içerisine giren sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u Avrupa arenasında desteklemiş hatta Akyazı'da Fenerbahçe bayrağı bile dalgalanmıştı.

Fenerliler tepki gösterdi

Bu ortamda söz konusu fotoğrafın paylaşılmasını yanlış bulan Fenerbahçeliler, Trabzonspor yönetimine tepki gösterdi.

Hatırlanacağı üzere sarı-lacivertliler ve bordo-mavililer arasında 2010-2011 sezonu şampiyonu tartışmaları 12 yıldır sürüyor.