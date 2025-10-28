  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol 1. Lig
  5. FIFA açıkladı: Türk takımına 3 dönem transfer yasağı!

FIFA açıkladı: Türk takımına 3 dönem transfer yasağı!

FIFA açıkladı: Türk takımına 3 dönem transfer yasağı!
Güncelleme:

FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı getirildiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig’de zor günler geçiren ve Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile de yollarını ayıran Sivasspor’a bir kötü haber de FIFA’dan geldi. FIFA’nın internet sitesinden yayınlanan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılara 3 dönem transfer yasağı verildi.

Sivasspor, bu sezon Trendyol 1. Lig’de 11 maçta topladığı 14 puan ile 11. sırada bulunuyor.

İHA

text-ad
Etiketler Sivasspor FIFA sivasspor transfer yasağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Kurum TOKİ'nin inşa ettiği konutların ''sırrını'' paylaştı Bakan Kurum TOKİ'nin inşa ettiği konutların ''sırrını'' paylaştı Balıkesir dün geceden beri beşik gibi sallanıyor: 4.8'lik bir deprem daha! Balıkesir dün geceden beri beşik gibi sallanıyor: 4.8'lik bir deprem daha! F-35 beklerken Eurofighter geliyor! İmzalar atıldı F-35 beklerken Eurofighter geliyor! İmzalar atıldı İstanbul'da kuvvetli yağış sonrası baraj doluluk oranı belli oldu İstanbul'da kuvvetli yağış sonrası baraj doluluk oranı belli oldu Altın fiyatlarında rekor serisinin ardından düşüş serisi başladı Altın fiyatlarında rekor serisinin ardından düşüş serisi başladı Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem: Yıkılan binalar var! Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem: Yıkılan binalar var! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına yine vuracak Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına yine vuracak Adana'da sevgili dehşeti: Genç kadını başından vurarak öldürdü! Adana'da sevgili dehşeti: Genç kadını başından vurarak öldürdü! Barajlar kurudu, belediyeler su kuyusu açmaya başladı Barajlar kurudu, belediyeler su kuyusu açmaya başladı Dünyaca ünlü giyim markası Türkiye'den çekildi! Dünyaca ünlü giyim markası Türkiye'den çekildi!
6.1'lik Balıkesir depremi sonrası 4 il için korkutan uyarı 6.1'lik Balıkesir depremi sonrası 4 il için korkutan uyarı Balıkesir'de 6.1'lik depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı Balıkesir'de 6.1'lik depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı AYM'den milyonlarca emekli ve memura kötü haber AYM'den milyonlarca emekli ve memura kötü haber Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif! Bölgede kuş uçurtulmuyor Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif! Bölgede kuş uçurtulmuyor Türkiye'nin 45 yıllık yatak devi konkordato ilan etti Türkiye'nin 45 yıllık yatak devi konkordato ilan etti Kredi ve kredi kartı borçları için yeniden yapılandırma sinyali Kredi ve kredi kartı borçları için yeniden yapılandırma sinyali Türkiye'nin Arizona'sı: Gezginlerin keşfettiği saklı cennet görenleri şaşırttı Türkiye'nin Arizona'sı: Gezginlerin keşfettiği saklı cennet görenleri şaşırttı Kenan İmirzalıoğlu bölüm başı ücretiyle Türk televizyon tarihine geçti! Kenan İmirzalıoğlu bölüm başı ücretiyle Türk televizyon tarihine geçti! Yüz binlerce öğretmenin beklediği açıklama geldi Yüz binlerce öğretmenin beklediği açıklama geldi 6.1'lik depreme canlı yayında yakalandı! 6.1'lik depreme canlı yayında yakalandı!