  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol 1. Lig
  5. Yılmaz Vural gitti, Servet Çetin geldi

Yılmaz Vural gitti, Servet Çetin geldi

Yılmaz Vural gitti, Servet Çetin geldi
Güncelleme:

Trendyol 1. Lig ekibi Sarıyer, Yılmaz Vural ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör Servet Çetin ile anlaştı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sarıyer'de Yılmaz Vural ile yolların ayrılmasının ardından takımın yeni teknik direktörü belli oldu. Mavi-beyazlılar, Servet Çetin ile anlaşmaya vardı.

Sarıyer’in resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Boğaz’da yeni bir dönem başlıyor! Tecrübesiyle, karakteriyle ve hırsıyla tanıdığımız Servet Çetin, artık Sarıyer’imizin yeni teknik direktörü! Hocamıza hoş geldin diyor, birlikte nice başarılar diliyoruz" denildi.

44 yaşındaki çalıştırıcı daha önce Süper Lig’de 19 maç Sivasspor, 1. Lig’de de 29 maç Amed Sportif Faaliyetler’de görev yaptı.

İHA

text-ad
Etiketler Sarıyer yılmaz vural servet çetin teknik direktör sarıyer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Güzel oyuncu Alaattin Çakıcı'nın oğlunun evlilik teklifine ''evet'' dedi Güzel oyuncu Alaattin Çakıcı'nın oğlunun evlilik teklifine ''evet'' dedi ''Valiye şemsiye var, gazilere yok'' haberini yapan gazeteciye 2 kez gözaltı! ''Valiye şemsiye var, gazilere yok'' haberini yapan gazeteciye 2 kez gözaltı! Mansur Yavaş karşı taarruza geçti: Gökçek hakkındaki en büyük dosya geliyor! Mansur Yavaş karşı taarruza geçti: Gökçek hakkındaki en büyük dosya geliyor! Pos cihazlarında büyük tuzak: Kredi kartıyla ödedikleri hesap yüzünden karakolluk oldular! Pos cihazlarında büyük tuzak: Kredi kartıyla ödedikleri hesap yüzünden karakolluk oldular! Erdoğan imzaladı: 5 ülkenin vatandaşları Türkiye'de izinsiz çalışabilecek! Erdoğan imzaladı: 5 ülkenin vatandaşları Türkiye'de izinsiz çalışabilecek! Şehirlerarası otobüs yolculuğunda yeni dönem başlıyor Şehirlerarası otobüs yolculuğunda yeni dönem başlıyor Fatih Ürek'ten kötü haber! Yoğun bakıma alındı Fatih Ürek'ten kötü haber! Yoğun bakıma alındı Fatih Terim sahalara geri dönüyor! Anlaşmaya varıldı Fatih Terim sahalara geri dönüyor! Anlaşmaya varıldı Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı imza dudak uçuklattı! Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı imza dudak uçuklattı! Araç sahiplerine güzel haber: Bir kez daha indirim geliyor! Araç sahiplerine güzel haber: Bir kez daha indirim geliyor!
O Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı genci: Yıllardır oturduğu yerden kalkmıyor! O Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı genci: Yıllardır oturduğu yerden kalkmıyor! Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken İslam Memiş'ten altın değerinde bir uyarı geldi! Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken İslam Memiş'ten altın değerinde bir uyarı geldi! İnci Taneleri'nin Dilber'i leopar desenli süper minisiyle olay oldu İnci Taneleri'nin Dilber'i leopar desenli süper minisiyle olay oldu KONDA'nın ''Türkiye yaşam tarzı olarak hangi ülkeye benzemesini istersiniz'' anketi açıklandı! KONDA'nın ''Türkiye yaşam tarzı olarak hangi ülkeye benzemesini istersiniz'' anketi açıklandı! İşte yeni çağın yeni pandemisi: Türkiye'de her gün 82 kişi bu rahatsızlık yüzünden ölüyor! İşte yeni çağın yeni pandemisi: Türkiye'de her gün 82 kişi bu rahatsızlık yüzünden ölüyor! Türkiye'nin en ''şen şakrak'' ismi bombayı patlattı: ''Brad Pitt ile tanştık ve yakıştık'' Türkiye'nin en ''şen şakrak'' ismi bombayı patlattı: ''Brad Pitt ile tanştık ve yakıştık'' Victoria’s Secret'in özel davetlisi Özgü Kaya çok özel gecenin çok özel hazırlık sürecini yayınladı Victoria’s Secret'in özel davetlisi Özgü Kaya çok özel gecenin çok özel hazırlık sürecini yayınladı Bir şehri kaderine terk etmedi, tam 3 bin fidan dikip yemyeşil bir orman yarattı! Bir şehri kaderine terk etmedi, tam 3 bin fidan dikip yemyeşil bir orman yarattı! Elinde kırbaçla aileye saldıran zorba için istenen ceza belli oldu Elinde kırbaçla aileye saldıran zorba için istenen ceza belli oldu Mal varlığı dudak uçuklatan küçük Emrah yeni imajıyla görenlerin tanıyamadı Mal varlığı dudak uçuklatan küçük Emrah yeni imajıyla görenlerin tanıyamadı