Yılmaz Vural gitti, Servet Çetin geldi

Trendyol 1. Lig ekibi Sarıyer, Yılmaz Vural ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör Servet Çetin ile anlaştı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sarıyer'de Yılmaz Vural ile yolların ayrılmasının ardından takımın yeni teknik direktörü belli oldu. Mavi-beyazlılar, Servet Çetin ile anlaşmaya vardı.



Sarıyer’in resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Boğaz’da yeni bir dönem başlıyor! Tecrübesiyle, karakteriyle ve hırsıyla tanıdığımız Servet Çetin, artık Sarıyer’imizin yeni teknik direktörü! Hocamıza hoş geldin diyor, birlikte nice başarılar diliyoruz" denildi.



44 yaşındaki çalıştırıcı daha önce Süper Lig’de 19 maç Sivasspor, 1. Lig’de de 29 maç Amed Sportif Faaliyetler’de görev yaptı.

İHA