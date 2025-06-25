  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Antalyaspor'da Emre Belözoğlu depremi

Antalyaspor'da Emre Belözoğlu depremi

Antalyaspor'da Emre Belözoğlu depremi
Güncelleme:

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geldiğim günden itibaren bize gösterilen sevginin, ilgi alakanın benim için çok özel bir yeri olacak. Şairin, 'Eğer zafer ve felaket ile karşılaşabilir ve bu iki sahtekara aynı şekilde davranabilirseniz' mısraları bana hep ilham oldu. Sporculuk ve teknik adamlık dönemlerimde hep bakmam gereken yerin burası olduğunu gördüm. Spekülasyonlar, olmayan gerçeklerin var gibi konuşulması geçmişten bugüne hayatımızın doğal bir parçası haline geldi ne yazık ki. Görev sürem boyunca imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. İmkanlarımız çerçevesinde takım olarak en iyi mücadeleyle karşılığını aldığımız bir sezonu tamamladık ve hemen yeni sezon planlamasına başladık. Ancak, gelinen noktada gelecek sezon için görünen ve gerçek olan durumların görevime devam edemeyecek hale gelmesi sebebiyle ayrılma kararı aldığımı üzülerek paylaşmak istiyorum. Ayrılma kararımla ilgili daha fazla detay paylaşmayı, kulübün iç işleyişine, mahremiyetine ve mesleğime duyduğum saygı gereği uygun bulmuyorum" ifadelerine yer verdi.

Kendisine destek olan herkese teşekkür eden Emre Belözoğlu, "Artık önemli olan Antalya şehrinin bir ve beraber olarak tüm yapısı, dinamikleri ile harekete geçmesidir. Çalıştığım dönem içinde bunun için çok mücadele ettim. Nispeten başarılı oldum diye düşünüyorum. Sizleri her zaman çok güzel duygularla hatırlayacağım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın" sözlerine yer verdi.

BAŞKAN BOZTEPE: EN KISA SÜREDE TRANSFER ENGELİNİ KALDIRMAK İSTİYORUZ

Antalyaspor Kulüp Başkanı Sinan Boztepe, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hocamız kulüp içerisindeki huzursuzluk ve belirsizliğin yanı sıra transfer engelinin yaratmış olduğu sıkıntılardan dolayı bizden affını istedi. Biz de kendisiyle görüşerek, bu güne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ettik. Kulüp olarak görevimizin başındayız. En kısa sürede transfer engelimizi kaldırarak, Antalyaspor'a hizmet edecek en yararlı ve en iyi futbolcuları kulübümüze kazandıracağız. Emre Hocamızın ayrılmasının ardından da bugün itibarıyla yeni teknik adam arayışımız başladı. Kimsenin kuşkusu olmasın ki kulübümüzü, Antalyaspor'umuzu ligde en iyi şekilde temsil edecek kadro yapılanması ve hoca takımımıza gelecektir. Hocamıza kariyerinde başarılar dilerim. Antalyaspor sahipsiz kalmayacaktır, en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.

Diğer yandan Emre Belözoğlu ile 15 Ocak'ta 1,5 yıllığına sözleşme imzalanmıştı. 

DHA

text-ad
Etiketler Antalyaspor Antalyaspor Emre Belözoğlu istifa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'ın eski akıl hocasından suç duyurusu Erdoğan'ın eski akıl hocasından suç duyurusu İlber Ortaylı'dan şok uyarı: ''Ayasofya'ya hiç kimse girmemeli'' İlber Ortaylı'dan şok uyarı: ''Ayasofya'ya hiç kimse girmemeli'' Erdoğan ile Trump 6 yıl sonra yan yana geldi Erdoğan ile Trump 6 yıl sonra yan yana geldi Ersan Şen ile Cem Küçük'ün canlı yayındaki ''tutuklama'' polemiği olay oldu Ersan Şen ile Cem Küçük'ün canlı yayındaki ''tutuklama'' polemiği olay oldu Ölen imamın vasiyeti kriz çıkardı! Cumhurbaşkanlığı olaya el attı Ölen imamın vasiyeti kriz çıkardı! Cumhurbaşkanlığı olaya el attı Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Fatih Altaylı'ya sahip çıktı Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Fatih Altaylı'ya sahip çıktı İstihbarat raporları ortaya koydu: ABD, İran'ı vurdu ama başaramadı! İstihbarat raporları ortaya koydu: ABD, İran'ı vurdu ama başaramadı! 8 aylık hamile genç kadın evinde ölü bulundu 8 aylık hamile genç kadın evinde ölü bulundu Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'dan mektup var: ''Şaka mısınız be adam?'' Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'dan mektup var: ''Şaka mısınız be adam?'' Yanardağda 4 gün boyunca kurtarılmayı bekledi... Kahreden son! Yanardağda 4 gün boyunca kurtarılmayı bekledi... Kahreden son!
Yaylada tepki çeken gece operasyonu! Köylüler isyan etti Yaylada tepki çeken gece operasyonu! Köylüler isyan etti Savaşla fırlayan benzin ve motorin fiyatlarına büyük indirim geliyor Savaşla fırlayan benzin ve motorin fiyatlarına büyük indirim geliyor Özgür Özel, CHP'li 3 ismin Kılıçdaroğlu ziyareti için ilk açıklama Özgür Özel, CHP'li 3 ismin Kılıçdaroğlu ziyareti için ilk açıklama Rasim Ozan Kütahyalı'dan olay Fatih Altaylı iddiası! Rasim Ozan Kütahyalı'dan olay Fatih Altaylı iddiası! Türkiye'nin en renkli tarlasında gece nöbeti başladı Türkiye'nin en renkli tarlasında gece nöbeti başladı 7 yıl sonra gelen itiraf! Kayıp yabancı uyruklu kadının kemikleri bulundu 7 yıl sonra gelen itiraf! Kayıp yabancı uyruklu kadının kemikleri bulundu Filmleri aratmayan operasyon: Polisle çatıştı, yaralı halde saatlerce direndi Filmleri aratmayan operasyon: Polisle çatıştı, yaralı halde saatlerce direndi 2. el araç alım-satımı yapanlara milyonlarca liralık ceza 2. el araç alım-satımı yapanlara milyonlarca liralık ceza Fransız devi Lyon için şok karar! Küme düşürüldü Fransız devi Lyon için şok karar! Küme düşürüldü İzmir'de büyük yangın: Çok sayıda uçak ve helikopter bölgede İzmir'de büyük yangın: Çok sayıda uçak ve helikopter bölgede