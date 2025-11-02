Beşiktaş Genel Kurulu'ndan eski başkanı Hasan Arat'a çifte şok

Beşiktaş'ın 2025 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcu 17.731,767,706 TL olarak açıklanırken, eski başkan Hasan Arat kulüpten 1 yıllığına ihraç edildi. Ayrıca Arat'ın başkanlık dönemi de ibra edilmedi.

Eski başkan Hasan Arat 12 Nisan 2025 tarihinde yapılan Divan Kurulu'nda, eski divan başkanı Tevfik Yamantürk ile yaşadığı fiziki müdahaleye varan kavgadan sonra, disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Disiplin Kurulu'nun Hasan Arat'ın kulüpten 1 yıl süreyle uzaklaştırılması yönünde aldığı karar, yönetim kurulu tarafından idari ve mali kongreye taşındı. Kongrede yapılan oylama sonrası Hasan Arat 1 yıl süreyle kulüpten uzaklaştırıldı ve 01/06/2024 - 29/12/2024 arasını kapsayan dönem oylanırken üyeler oy çokluğuyla bu dönemi ibra etmedi.

Genel Kurul, divan başkanlığına Affan Keçeci'nin seçilmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Genel kurulda Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki mali raporları sundu. Denetleme Kurulu raporlarına göre Beşiktaş'ın borcu 31 Mayıs 2025 itibariyle 17.731,767,706 TL olarak açıklandı.

Yönetim faaliyetlerinin ardından başkan Serdal Adalı konuşma yaparak tarihlerinin en büyük gelirini getirecek projeyle ilgili somut adımları attıklarını söyledi.

Sportif anlamda planlandığı gibi başarı elde edilemediğini dile getiren Başkan Serdal Adalı, "Gönül isterdi ki, sizlerin karşısına son haftalarda çok daha iyi saha içi sonuçları alarak çıkmış olalım. Ancak Gençlerbirliği ve Kasımpaşa karşısında hiç beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Bu maçları kazanarak yükselişte olmayı hedefliyorduk ama ne yazık ki bu iki maçla yarışta geride kaldık. Evet, biz geçen sezon çok zor bir dönemde, kulüp tarihinin en olumsuz koşulları altında görevi devraldık. Evet, geldiğimiz andan itibaren kulüpte birçok şeyi düzeltmeye çalıştık; kaynaklar oluşturduk ve geçmişten gelen çok dosyalar kapattık. Tarihimizin en yüksek gelirini getirecek projeye başladık. Tarihimizin tek seferdeki en büyük borç ödemesini yaptık. Fakat buna rağmen biz biliyoruz ki; futbolda işler her daim iyi gitmediği sürece bunun 10 katı dosya da kapatsak, 100 katı kaynak da oluştursak bu konular hep gölgede kalıyor. Bu işin doğası böyle. Maalesef ki, her kötü sonucun ardından taraftarlarımızda da yılların getirdiği bir kırılma alışkanlığı var. Gerek saha içinde gerekse de saha dışında az badireler atlatılmadı geçmiş yıllarda. Bugün de saha içinde daha iyi olmamız lazım onu da biliyorum. Düzeltmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ama yine böyle bir kırılma yaşamamamız için, tam da bu dönemde tek yumruk olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bunu camiamdan bir kez daha rica ediyorum" diye konuştu.

'PİYASA DEĞERİMİZ 137 MİLYON EURO’DAN 167 MİLYON EURO’YA YÜKSELDİ'

Başkan Serdal Adalı, bu transfer sezonunun 25’i giden ve 12’si gelen olmak üzere tam 37 resmileşen transfer işlemi gerçekleştirdiklerini ifade eden Adalı, "75 gün süren bir transfer döneminde, her iki günde bir resmi transfer işlemi gerçekleştirmişiz. Bazı bölgelere 1, bazılarına 2 hatta bazılarına da 3 transfer yapmak durumunda kalmışız. Bu transfer çalışmaları nihayetinde azalan oyuncu sayımıza rağmen takım değerimizde 30 milyon Euro’luk bir artış olmuş ve piyasa değerimiz 137 milyon Euro’dan 167 milyon Euro’ya yükselmiştir. Hepinizin hatırlayacağı üzere, ben bu kürsülerde hep ’3 transfer sezonu daha’ diyerek sizlere içinde bulunduğumuz gerçekliği anlatmaya çalışmış ve hep önümüzdeki yaz transfer sezonunun sonunu işaret etmiştim. Bunu söyleyerek de beklentilerimizi bu doğrultuda oluşturmamız gerektiğini ısrarla belirtmek istemiştim. Yaptığımız basın toplantılarında soruları cevaplarken, bazen içimdeki heyecana kapılıp beklentileri belki de olması gerekenden daha fazla yükselttiğimiz zamanlar da olmuştu. Bunu samimiyetle kabul ediyorum. En az sizler kadar ben de bu sabırsızlığı yaşıyorum. Camiamın da bu heyecanımı anlayışla karşılamasını rica ediyorum" şeklinde konuştu.

PROJELER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Projeler hakkında da konuşan Serdal Adalı, "Gerek kamu gerekse de diğer ilgili mecralarda somut adımlarımızı attık. Ete kemiğe bürününce de bunları zaman içinde sizlerle paylaştık, anlattık ve onayınıza getirdik. Sizler de bizlere bu yetkilerle birlikte, en az o kadar önemli olan güveni ve motivasyonu da verdiniz. Biz bu desteğin önemini bilerek, sizlere Beşiktaşlıların yolu diye bahsedilen ama Beşiktaşlılıkla uzaktan yakından alakası olmadan camiamıza sadece zarar veren yoldan değil, tam tersi bir yoldan ilerledik. Böylelikle yılların o bunalımlı günlerinin üstesinden hep birlikte gelmeye çalışıyoruz. Yani uzun lafın kısası, biz işin önce ekonomi tarafını ve finansal ayağını oluşturduk. Görüyorum ki; ’Önceki dönemi eleştirdin, ama sen daha pahalı transferler yaptın’ diyenler oluyor. Evet, transfer bütçelerimizi arttırdığımız doğrudur. Ama öncekinden farklı olarak, biz bu büyümeyi yapabilme amacıyla öncelikle sportif faaliyetler dışındaki gelirlerimizi oluşturmak için ciddi adımlar attık. Tarihimizin en büyük gelirini getirecek projeyle ilgili somut adımları atarak başladık. Siz şu an için transferler üzerinden işin harcama tarafını görmektesiniz ve bu yüzden bazı soru işaretleriniz olması çok normal. Ama süreç ilerledikçe gelir bacağının da nasıl oluştuğunu göreceksiniz. Zamanla mali tablolarımızdaki etkisi görülmeye başlanacak. Bu projeler ilerliyor, ama finansal sonuçları şu anda T cetvelinin sağ tarafındaki yerini henüz almadı" diye konuştu.

Serdal Adalı, Dikilitaş projesinin resmileştiğini duyurarak, "Bugün itibarıyla Dikilitaş projemizde gereken imzaların hepsi atılmış durumdadır. Konu tamamen resmiyete dökülmüştür. Gördüğünüz üzere proje çizimleri, görselleri, her şey tamamlandı. Bakanlık proje maketimizi onayladı. Önümüzdeki hafta itibariyle de artık ruhsat aşamasına geçiyoruz. Belediye ruhsat işlemlerini de yılsonuna kadar tamamlamak için uğraşıyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki yılın 2. Çeyreğinde nakit akışını başlatmak. Umuyorum ki, onur duyarak yapacağımız bu uygulama diğer kulüplere de birer örnek oluşturur" açıklamasında bulundu.

Sancaktepe projesine de değinen Başkan Serdal Adalı, "Sancaktepe'de yer alan ve toplam 21 dönüm arsa alanı üzerinde 9 bin 250 metrekare kapalı alana sahip 2 farklı tesis, kiralama yoluyla Beşiktaş'ımıza kazandırılmıştır. Bu tesislerin birisinde 2 bin 600 seyirci kapasiteli bir stadyum, nizami futbol sahası, tartan pist, 45 kişiye kadar hizmet verebilecek konaklamalı kamp binası, idari bina, fitness ve stüdyo alanları yer almaktadır. Diğer tesisimizin içinde de 2 bin 500 seyirci kapasiteli ve birçok branşımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte çok amaçlı bir spor kompleksi, 40 kişiye kadar hizmet verebilecek konaklama alanı ve idari bölümler bulunmaktadır. Yakın zamanda Kadın Futbol takımımızın ana merkezi Sancaktepe'ye taşınacaktır. Ayrıca Atletizm, Güreş, Boks, KickBoks, Jimnastik, Masa Tenisi, Tekvando ve Satranç branşlarımızın Anadolu yakası merkez faaliyetleri de bu tesislerde yürütülecektir" diye konuştu.

Kendilerinden önce yapılanların unutulmaya çalışıldığını belirten ve toplantıya katılım sağlayan Eski Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar’ı eleştiren Adalı, "Görevde olduğumuz bu 10 aylık süreçte; geçmişten gelen yükümlülükler de dahil olmak üzere tam tamına 9.3 Milyar TL ödeme yapmış durumdayız. Bu para sadece 10 ay gibi bir sürede cebimizden çıktı. Ama finansal projelerimizin de katkısıyla, gelir gider dengesini oluşturmuş sağlıklı bir yapıya mutlaka kavuşacağız. Fakat maalesef biz işimize gücümüze bakarken, gece gündüz çalışırken, bize bu günleri yaşatanlar da meydanı biraz boş buldular gibi gözüküyor. Sevgili Mete kardeşim (Vardar), biz geldiğimizde Ümraniye’nin ne halde olduğu, çok başlılığı, içerideki atmosfer buradaki herkesin malumu. Sen ve arkadaşların bana pırıl pırıl günlük güneşlik bir Ümraniye mi bıraktınız yani? Bize tıkır tıkır işleyen bir kulüp yapısı mı bıraktınız? Her gün hala yıktığınız başka bir işi toparlamaya çalışıyoruz. Hayırdır? Yollamak için bu kadar uğraştığımız bu oyuncular alınırken sen futbol komitesinde değil miydin? Yönetim kurulu üyesi olarak sen oralarda değil miydin? Buna kimseyi inandıramazsınız. O günleri bize hepiniz elbirliğiyle yaşattınız. Yahu siz 11 ayda bu kulübün içinden geçtiniz ya içinden. İnsanda biraz utanma sıkılma olur. Saha içini bir kenara bırakın, camiamız saha dışında öyle günleri tarihi boyunca yaşamadı. Bunun farkında olun ve öyle çıkın konuşun" ifadelerini kullandı.

Kendisini eleştiren eski yönetici Feyyaz Uçar’a da cevap veren Başkan Adalı, "Bir diğer eski yöneticimiz Feyyaz Uçar da çıkıp beni ’Hakemler hakkında konuşmuyor’ diye eleştirmiş. Arkasına da ’Ben konuştum da ne oldu?’ diye de eklemiş gerçi. Başka da birçok şey söylemiş. Açıkçası birçok çirkin hadise oldu, ama bugüne kadar eski futbolcumuzdur diye çıkıp kendisine cevap vermedim. Bugün aktif bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevkedilmiş bir hakem için söylediklerimden ve o hakemi bu şekilde aylardır Beşiktaş maçlarından uzakta tuttuğumdan dolayı aldım ben bu cezayı. Yani o gün gerektiği şekilde yaptığımız çıkışla, biz bu hakemin ayağını Beşiktaş maçlarından çoktan kesmiştik. Ayrıca bunları düşünmeden beni eleştirirken, sizin yıllarca futbolcu-başkan ilişkisi içinde beraber çalıştığınız Süleyman Seba’dan da pek bir şey öğrenmediğiniz ortada" dedi.

Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılamama sebebini açıklayan Adalı, "Biliyorsunuz biz yakın zaman önce bir sermaye artırımı sürecini geride bıraktık. Bu konuyu kulüp siyasetine çekenler, manipüle edenler ve yönetim kurulumuza hakaret boyutuna ulaşan eleştirileri yapanlar oldu. Kulübümüzün maddi durumlarını ve devasa faiz yükünü göz önünde bulundurarak, bu hakkı parçalara ayırmadan tek seferde kullanıp, Bankalar Konsorsiyumu anlaşmasından çıkalım istedik. Maalesef ki diğer 3 camia bu konuyu bizim kadar bile duyurmamış ya da anlatmamış oldukları halde bu işleri hallederken, bizim camiamız farklı nedenlerle bu konuda bir refleks göstermedi. Açıkçası koskoca Beşiktaş camiasının bu işte kalan 70 milyon Euro’yu toplayamayacağına asla imkan vermediğim için bu şekilde kesin konuşmuştum ben. Eğer sermaye artırımına katılım hakkıyla gerçekleşmiş olsaydı, bugün bambaşka şeyler konuşuyor olacaktık" ifadelerini kullandı.

Yönetimlerin görev süresini 3 yıldan 2 yıla indirmeyi öneren Başkan Adalı şöyle devam etti:

"Beşiktaş’ın tüzüğü sadece bir yazılı kurallar bütünü olmaktan ibaret değildir. Beşiktaş gibi 122 yılı aşmış; onurla, gururla, emekle ve mücadeleyle büyümüş bir çınar için tüzük; dün ile bugünü, bugün ile yarını birbirine bağlayan kutsal bir köprüdür. Tüzük; kulübü kişilerin değil, ilkelerin yönettiği bir yapıya dönüştürür. Yani tüzük bizim garantimizdir. İşte şimdi biz bu garantiyi daha da belirgin hale getirmek için çok büyük bir adım atıyoruz. Tüzüğümüzde 2 tane önemli değişikliğe gidilmesi için çalışmalarımızı hazırlıyoruz. Buna göre; biz dahil bundan sonra görev alacak her yönetim, kendi döneminde gelirlerinden fazla harcama yapması halinde şahsi malvarlıklarıyla sorumlu olacaktır. Bu yüzden, yapmayı planladığımız tüzük değişikliğiyle yönetimlerin görev süresini 3 yıldan 2 yıla indirmeyi öneriyoruz. Kendi görev süremizden de bu şekilde 1 yıl eksiltiyoruz. Kim bu camianın güvenini 2 yıl içinde kazanamıyorsa, 3. yılı zaten hak etmiyor demektir. Bahsettiğimiz bu 2 ama en fazla 3 maddeyi en kısa sürede hazırlayıp, gerekli prosedürleri de tamamlayıp sizlerin onayınıza getireceğimizi buradan ilan ediyoruz. Camiamız için hayırlı kararlar olmasını da canı gönülden temenni ediyoruz."

"Adalet tesis edildiği takdirde Beşiktaş, her maçın favorisidir"

Süper Lig’in 11'inci hafta maçında Fenerbahçe ile oynanacak derbi için de konuşan Serdal Adalı, "Bugün derbi günü. Dakikalar ilerledikçe benim de sizler gibi heyecanım artıyor. Ben öncelikle sakatlıksız ve adil bir karşılaşma olmasını diliyorum. Oyuncularımıza, teknik heyetimize ve taraftarımıza sonuna kadar güveniyorum. Buradan karşılaşmayı yönetecek tüm hakemlere özellikle sesleniyorum. Lütfen adil olun ve sadece gördüklerinizi çalın. Adalet tesis edildiği takdirde Beşiktaş, özellikle büyük taraftarı önünde oynayacağı her maçın favorisidir, her rakibi mağlup edecek kalite ve mücadeleyi gösterecektir. Evet, belki istemediğimiz puan kayıpları sonrası bu maça çıkıyoruz. Evet, derbiler de her zaman ayrı zorluklar barındırır. Ama Beşiktaş her zaman zorları sevmiş ve tüm zorluklar karşısında tek vücut olmuş ve dimdik ayakta kalmıştır. Centilmenlik sınırları içinde, oluşturacağımız atmosferle sahayı rakibimize dar edelim. İnanıyorum ki bugün 3 puanı alan taraf biz olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

HASAN ARAT OY ÇOKLUĞU İLE 1 YIL SÜREYLE GEÇİCİ OLARAK KULÜPTEN ÇIKARTILDI

