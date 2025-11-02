Beşiktaş'ta olaylı genel kurul... Başkan Adalı'nın sözleri olurken kulübün borcu da açıklandı

  1. Anasayfa
Beşiktaş'ın Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda toplam borcunun 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Toplantıda söz alan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, toplantıya katılan kongre üyelerine mali konularda bilgi vererek siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 TL olduğunu belirtti.

Genel Kurulu gergin anlar

Öte yandan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'a Beşiktaş'ın başkanı Serdar Adalı'nın sözleri damgasını vurdu.

Kürsüde çok sert ifadeler kullanan Serdar Adalı, kulübün bir önceki yönetimi olan Hasan Arat yönetimine "O günleri hepiniz bizlere el birliğiyle yaşattınız. Bu kulübün 11 ayda içinden geçtiniz! İçinden!" diyerek tepki gösterdi. 

İşte Adalı'nın o açıklamaları:

"O günleri hepiniz bizlere el birliğiyle yaşattınız. Bu kulübün 11 ayda içinden geçtiniz! İçinden! Bu transferler yapılırken, siz futbol komitesinde değil miydiniz? Siz, bize günlük güneşlik bir Ümraniye mi bıraktınız?Feyyaz Uçar'a hiç cevap vermedim, eski futbolcumuz, cevap vermek istemedim ama keşke bu yanlışlar yapılırken mani olsaydınız içerisinde olduğunuz yönetime. Ben, aktif bahis oynadığı açıklanan bir hakeme söylediğim sözler nedeniyle ceza aldım ama bunu yaparken o hakemi, Beşiktaş maçlarından uzaklaştırdım. Görevde olduğumuz bu 10 aylık süreçte, geçmişten gelen yükümlülüklerle birlikte 9.3 milyar TL ödeme yapmış durumdayız. Bu para sadece 10 ay gibi bir sürede cebimizden çıktı. Geçmişten gelen bazı güvensizliklerin izlerini maalesef taşıyoruz. Bir önceki yönetim döneminde yaşananlar hafızamızda. Biz işimize bakarken, gece-gündüz çalışırken bize bunları yaşatanlar meydanı boş buldular. Kendi dönemlerinde yaşananları çoktan unutmuşlar ya da unutturmaya çalışıyorlar. Kendilerini haklı sanmaya da başladılar. O dönem yaşanan ve itibarımızı zorlayan işlere gelince sadece "Eski başkan yaptı" ama kazanılan kupaya gelince "Biz yaptık" diyorlar. Artık altyapılarda A takımda forma giyme şansı yüksek olan oyunculara daha fazla süre veriyoruz, daha fazla gelişimlerine odaklanıyoruz. Hedefimiz özellikle EuroCup'ı müzemize getirmek ve belki de seneye EuroLeague'de mücadele etmek."

