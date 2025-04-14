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  5. Burak Yılmaz'ı çılgına çeviren sözler! ''Nasıl konuşuyorsun lan sen!''

Burak Yılmaz'ı çılgına çeviren sözler! ''Nasıl konuşuyorsun lan sen!''

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kayseri deplasmanında bir taraftarın Fenerbahçe ile oynadıkları maç için imalı bir laf atmasına çok sinirlendi. Yılmaz, ''Nasıl konuşuyorsun lan sen'' diyerek tepki gösterdi.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. 

Kasımpaşa kafilesi yenilgiyle ayrıldığı Kayseri'de bir de tatsız olay yaşadı.

Lacivert beyazlı futbolcular ve teknik heyet takım otobüsüne binerken bir taraftarın Fenerbahçe maçıyla ilgili imalı bir laf atması Kasımpaşa'nın hocası Burak Yılmaz'ı çıldırttı.

''NASIL KONUŞUYORSUN LAN SEN?''

Taraftara bağıran Burak Yılmaz, "Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ne demek istiyorsun lan sen? Yürü lan" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, çevresinde bulunanlar tarafından güçlükle sakinleştirildi ve takım otobüsüne bindi.

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Etiketler Kasımpaşa kasımpaşa Burak Yılmaz Kayseri deplasman Fenerbahçe
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