Derbide sakatlanan Marco Asensio'nun son durumu belli oldu

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada sakatlanan ve maça devam edemeyen Marco Asensio'nun son durumu belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada Marco Asensio sakatlık yaşadı. Müsabakanın 21. dakikasında atağa çıkıldığı esnada orta yuvarlakta rakibinin müdahalesi sonrası Asensio yerde kalırken, Yasin Kol faul çaldı ve sahaya sağlık ekiplerini davet etti. İlk müdahalesi sahada yapılan Asensio, kenara gelirken daha sonra maça devam etti. 30 yaşındaki oyuncu, devam edemeyeceğini kenar yönetimine işaret ederek 24. dakikada yerini Fred'e bıraktı.

Asensio'nun sağlık durumu

İspanyol futbolcunun sağlık durumu belli oldu. MR'a giren deneyimli futbolcunun dizindeki ödem nedeniyle net görüntüleme alınamadı. Asensio'nun durumunun netlik kazanması için ikinci bir MR kontrolü yapılacağı belirtildi.

Kayserispor maçında yok

Başarılı futbolcu, Fenerbahçe'nin 29. haftada deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

