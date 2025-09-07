Eyüpspor – Galatasaray karşılaşmasının günü değişti
Süper Lig’in 5’inci haftasında oynanacak Eyüpspor – Galatasaray karşılaşmasının günü değiştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada 14 Eylül Pazar günü oynanacağı duyurulan müsabakanın, 13 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 olarak değiştirildiğini duyurdu.
