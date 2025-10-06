Eyüpspor'a süresiz transfer yasağı iddiası! Açıklama geldi
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, süresiz transfer yasağı aldıklarına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA), Süper Lig ekibi Eyüpspor'a transfer yasağı getirdiği iddia edildi. Ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Eyüpspor'dan yalanlama
Eyüpspor, süresiz transfer yasağı aldıklarına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını, bahse konu dosyanın ödemelerinin yapılarak transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu.
