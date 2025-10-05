Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi bitti

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, Teknik Direktör Selçuk Şahin ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Eyüpspor'da Teknik Direktör Selçuk Şahin dönemi sona erdi. Sezon başında takımın başına geçen Şahin, eflatun-sarılılarla ligde 8 maça çıkmış 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.

Son olarak dün Kocaelispor'a karşı deplasmanda 1-0 kaybeden İstanbul ekibi milli maçlar arasına 5 puanla averajla 16. sırada girdi.

Konuyla ilgili eflatun-sarılı ekipten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Selçuk Şahin’in Kocaelispor maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

DHA / İHA