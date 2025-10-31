  1. Anasayfa
Fatih Karagümrük, Çek teknik direktör Marcel Licka ile yollarını ayırdı. Licka'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından takımın başına Onur Can Korkmaz getirildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Çek teknik direktör Marcel Licka ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kırmızı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

İstanbul ekibi ile sezon başında anlaşmaya varan ve 10 lig mücadelesine çıkan 48 yaşındaki teknik adam, 1 galibiyet elde edebilirken 1 kez berabere kaldı ve 8 kez rakiplerine mağlup oldu.

Fatih Karagümrük yeniden Onur Can Korkmaz'a emanet

Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu. Licka'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından İstanbul ekibi geçtiğimiz sezon takımı Süper Lig'e çıkaran Onur Can Korkmaz ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon takımımızı Süper Lig’e çıkaran teknik direktör Onur Can Korkmaz ile yola devam etme kararı almıştır" denildi.

