Fenerbahçe yeni teknik direktörünü resmen açıkladı

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından Domenico Tedesco ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı

Fenerbahçe futbol A takımında teknik direktör belirsizliği sona erdi. 2025-2026 sezonuna Jose Mourinho yönetiminde giren sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica mağlubiyeti sonrası deneyimli teknik adamla yollarını ayırmıştı. Fenerbahçe yönetimi, bu süreçte yerli ve yabancı teknik adamlarla görüşürken, Domenico Tedesco isminde karar kıldı ve Tedesco ile 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya vardı.

Son takımı Belçika

Domenico Tedesco, Şubat 2023 - Ocak 2025 tarihleri arasında Belçika Milli Takımı'nı çalıştırdı. Belçika'da ilk 14 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik elde eden Tedesco, ilk yenilgisini 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa'ya karşı aldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde ise istenilen sonuçlar alınamadı. Belçika, Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve İsrail ile mücadele ederken 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

Tedesco, Belçika'nın başında 12 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle 1.75 puan ortalaması yakaladı.

Schalke ve Spartak Moskova kariyeri

Stuttgart altyapısında yardımcı antrenörlüğünün ardından Hoffenheim'da çeşitli alt yaş kategorilerinde teknik direktörlük yapan Tedesco, kısa süreli Erzgebirge Aue takımında çalıştı. 2017-2018 sezonu başında Schalke'ye imza atan Tedesco, 1,5 sezon takımda kaldı. İlk sezonunda Bayern Münih'in ardından 63 puanla Bundesliga'yı ikinci tamamlayan mavi-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım sağladı. Bir sonraki sezon lige üst üste mağlubiyet serisiyle başlayan Tedesco yönetimindeki Schalke, Devler Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı grubu 11 puanla 2. tamamladı ve son 16 turunda Manchester City'ye elendi. Şubat ve mart aylarında alınan mağlubiyetlerle birlikte İtalyan teknik adamla yollar ayrıldı.

2019-2020 sezonunun ekim ayında Rus ekibi Spartak Moskova'nın başına geçen Domenico Tedesco, ilk sezonunda ligi 39 puanla 7. bitirdi. Sonraki sezonda ise 57 puan topladı ve şampiyon Zenit'in 8 puan gerisinde 57 puanla 2. tamamladı.

Tek kupa Leipzig'de

Ekim 2021'de rotayı Almanya'yı çeviren Tedesco, RB Leipzig ile anlaşma sağladı. İlk sezonunda Almanya Kupası'nı kazanırken, Avrupa Ligi'nde ise yarı final oynama başarısı elde etti. İskoç ekibi Rangers ile oynadığı bu turun ilk maçını 1-0 Leipzig kazanırken, rövanşı ev sahibi 3-1'lik skorla kazandı ve Tedesco'nun takımı kupaya veda etti.

Leipzig, Almanya Bundesliga'yı ise 58 puanla 4. sırada tamamladı. Tedesco, Leipzig'in başında 2. sezona kötü başladı. Ligde ilk 5 maçta 5 puan topladı. Bundesliga'da Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e karşı alınan farklı mağlubiyetler sonucu yollar ayrıldı. Tedesco, Alman ekibinde 38 maçta 1.87 puan ortalaması elde etti.

Gökhan Gönül yardımcılığını yapacak

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'nun yardımcılığını ise uzun yıllar sarı-lacivertli formayı giyen eski milli futbolcu Gökhan Gönül yapacak. Gökhan Gönül, son olarak Ümit Milli Takım'da teknik direktörlük görevini yürütmüştü.

