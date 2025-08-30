  1. Anasayfa
  5. Fenerbahçe'de Başkanlık adaylığını açıklayan Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı

Fenerbahçe'de yapılacak seçimli genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran, teknik direktör adayını açıkladı.

Fenerbahçe başkan adaylığını resmen açıklayan isimlerden Sadettin Saran yaptığı açıklamada seçilmesi halinde takımın başına Sergio Conceçaio'yu getirileceğini duyurdu.

Saran imzası taşıyan ve sosyal medyadan 'Büyük Fenerbahçe Camiasına Duyurumuzdur' başlığı ile yayımlanan açıklamada "Teknik direktörümüz Jose Mourinho'nun bugün itibariyle kulüp yönetimimiz tarafından görevden alındığı haberi hepimizin malumudur. Olağanüstü kongremize tam 23 gün kaldığı dikkate alındığında, verilecek olan yeni teknik adam kararı kuşkusuz hayati önem arz etmektedir.

Gelinen noktada artık ifade etmek zorundayız ki, teknik direktör adayımız Sérgio Conceição'dur. Yönetimimizi ivedilikle harekete geçmeye davet ediyoruz. Sérgio Conceição kulübümüze eski teknik direktörümüz Mourinho'dan daha iyi şartlarda gelmeye hazırdır.

Conceição'nun kulübümüzün genlerine de uygun, hırslı ve heyecan verici karakteri dikkate alınırsa, bizleri özlenen başarılara taşıyacağına olan inancımız tamdır. Yönetimimizin bu görüş ve düşünceyle hareket etmesini umuyor, üzerimize düşecek bir görev varsa müdahil olmaktan mutluluk duyacağımızı ifade ediyoruz. Fenerbahçe her şeyden önemlidir." ifadelerine yer verildi.

 

