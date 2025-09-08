  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Jose Mourinho'yu kovan Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 39 yaşında sürpriz isim!

Jose Mourinho'yu kovan Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 39 yaşında sürpriz isim

Jose Mourinho'yu kovan Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 39 yaşında sürpriz isim
Güncelleme:

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından hem yerli hem de yabancı teknik direktörlerle görüşen sarı-lacivertlerde son kararın Alman asıllı İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco’dan yana olması bekleniyor.

39 yaşındaki teknik adamı ön plana çıkaran en önemli özellik ise görev aldığı her kulüpte hücum futbolu oynatması. 4-2-3-1 sistemini benimseyen 39 yaşındaki genç teknik adam sarı-lacivertli kulüpte görev almak istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. Hem görev aldığı kulüp takımlarında, hem de Belçika Milli Takımı’na geliş süreci ile birlikte hızlı netice almış bir isim olarak öne çıkan Tedesco, Belçika Milli 16 ay mağlubiyet yüzü görmeyen başarılı teknik adam EURO 2024’te de takımını namağlup gruptan çıkardı.

GENÇ YAŞINA RAĞMEN TECRÜBELİ

Kariyerine Erzgebirge Aue'de başlayan genç teknik adam gösterdiği performansla Schalke 04 tarihindeki en genç teknik direktör oldu ve Schalke ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Sonrasında Spartak Moskova'nın tarihindeki en genç teknik direktör oldu. Yeniden Almanya’ya dönen Tedesco, Leipzig'de görev aldığı dönemde takım 11’nci sıradayken, aynı sezon DFB-Pokal'ı kazandı ve ligi 4’üncü sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti. Gösterdiği performansla da Belçika Milli Takımı'nın en genç teknik direktörü oldu. Belçika milli takımıyla da 2,75 gol ortalaması ile önemli performans elde etti.

İSMAİL KARTAL NEDEN BEKLETİLİYOR?

Bu arada ilk görüşme yapılan isimlerden olan ve birçok konuda anlaşma sağlanan İsmail Kartal’ın henüz açıklanmaması ise merak ediliyor. Başkan Ali Koç’un yönetim kuruluna “Daha önce üç kez getirdik yine mi göreve getireceğiz?” şeklinde bir söz sarf ettiği, o yüzden yabancıdan yana karar vermek istediği belirtildi. Tedesco‘yla yapılan görüşmelerde başarı ve şampiyonluk sözü alınırken, prensipte yapılan anlaşmada bir aksilik çıkması durumunda ibrenin yeniden İsmail hocaya dönebileceği de camiada konuşuluyor.

 

DHA

text-ad
Etiketler Fenerbahçe domenico tedesco Fenerbahçe ali koç teknik direktör genç teknik adam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İktidarın ''ah keşke'' dedirten yeni enflasyon hedefi ve Dolar kuru beklentisi belli oldu İktidarın ''ah keşke'' dedirten yeni enflasyon hedefi ve Dolar kuru beklentisi belli oldu İzmir'de karakola uzun namlulu ''çocuk'' saldırısı: 2 evladımız şehit düştü! İzmir'de karakola uzun namlulu ''çocuk'' saldırısı: 2 evladımız şehit düştü! RTÜK Başkanı'ndan basına gözdağı: ''Lisans iptali de dahil olmak üzere...'' RTÜK Başkanı'ndan basına gözdağı: ''Lisans iptali de dahil olmak üzere...'' Sonbahar hızlı geldi... Çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor! Sonbahar hızlı geldi... Çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor! EYT'den emekli olamayan ''EYT mağdurları''na kademeli emeklilik müjdesi... EYT'den emekli olamayan ''EYT mağdurları''na kademeli emeklilik müjdesi... İspanya A Millilerimizi 6-0 mağlup etti, İspanyol basınından Türk Bayrağı ayıbı geldi! İspanya A Millilerimizi 6-0 mağlup etti, İspanyol basınından Türk Bayrağı ayıbı geldi! Manifest'in kızlarından teşhircilik soruşturmasına video klipli tepki! Manifest'in kızlarından teşhircilik soruşturmasına video klipli tepki! Gürsel Tekin'den dikkat çeken açıklama: ''Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yok'' Gürsel Tekin'den dikkat çeken açıklama: ''Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yok'' Biri yeni biri eski 2 Filenin Sultanı birbirine girdi... Duygu Bal, İlkin Aydın'ı çileden çıkardı Biri yeni biri eski 2 Filenin Sultanı birbirine girdi... Duygu Bal, İlkin Aydın'ı çileden çıkardı Meğer ''Türkiye ne gördüyse, AK Parti sayesinde'' görmüş! Meğer ''Türkiye ne gördüyse, AK Parti sayesinde'' görmüş!
Fırtınalar kopan CHP'de tüm taşları yerinden oynatacak anket Fırtınalar kopan CHP'de tüm taşları yerinden oynatacak anket Bir dönem Yeşilçam'a damgasını vuran ismin yeni yaşantısı ve son hali herkesi şaşırttı Bir dönem Yeşilçam'a damgasını vuran ismin yeni yaşantısı ve son hali herkesi şaşırttı Emeklilerle yapılan seçim anketinin kaybedeni de Erdoğan ve AK Parti oldu Emeklilerle yapılan seçim anketinin kaybedeni de Erdoğan ve AK Parti oldu Piyasalar yine yangın yeri: Döviz uçtu, altın yeni haftaya çifte rekorla başladı Piyasalar yine yangın yeri: Döviz uçtu, altın yeni haftaya çifte rekorla başladı Evin çatısı çöktü; anne ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi Evin çatısı çöktü; anne ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi Dün gece kaçıranlar buraya... İşte Kanlı Ay tutulmasından en çarpıcı kareler Dün gece kaçıranlar buraya... İşte Kanlı Ay tutulmasından en çarpıcı kareler Millerin 6-0 İspanya hezimeti sonrası demediğini bırakmadı Millerin 6-0 İspanya hezimeti sonrası demediğini bırakmadı ''Engin beni evden kovdu'' deyip mesajları yayınlayan Dilan Polat bu sefer de görüntüleri ifşa etti ''Engin beni evden kovdu'' deyip mesajları yayınlayan Dilan Polat bu sefer de görüntüleri ifşa etti Motosikletli sosyal medya fenomeni gezgine hakaret yağdırıp taş atarak kovaladılar Motosikletli sosyal medya fenomeni gezgine hakaret yağdırıp taş atarak kovaladılar