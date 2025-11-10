Maça devam edememişti: Torreira'nın sağlık durumunu açıkladı
Galatasaray, Kocaelispor maçında oyundan çıkmak isteyen Lucas Torreira’nın sakatlığının bulunmadığı bildirildi.
Galatasaray, Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen Lucas Torreira’nın sağlık durumuna ilişkin bir bilgilendirme yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp doktorları, yıldız orta saha oyuncusunun herhangi bir sakatlığının bulunmadığını açıkladı.
Yapılan duyuruda, “Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen futbolcumuz Lucas Torreira’nın herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır, 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdürecektir, bilginize” ifadelerine yer verildi.
DHA
