Mourinho sonrası ilk onu aramışlar... Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye ret
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verildikten sonra sarı-lacivertli yönetimin ilk olarak Beşiktaş'ın Teknik Direktörlük görevine getirdiği Sergen Yalçın'ı aradığı iddia edildi...
Gazeteci Levent Ümit Erol Fenerbahçe’nin Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra Beşiktaş'ın yeniden Teknik Direktörlük görevine getirdiği Sergen Yalçın’ı aradığını iddia etti.
Sergen Yalçın'ın "söz verdim" diyerek Fenerbahçe'den gelen teklifi reddettiğini ifade eden Erol, "Sergen Yalçın Beşiktaş ile anlaştıktan sonra Fenerbahçe aradı. 3 yıldır aramadılar, adam anlaştı aradılar. Sergen Yalçın, 'Söz verdim' dedi. Gece Beşiktaş ile anlaştı sabah F.Bahçe aradı." ifadelerini kullandı.
Erol ayrıca Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün büyük olasılıkla İsmail Kartal olacağını belirterek "Fenerbahçe'de yönetim kurulunun %99'u İsmail Kartal'ı istiyor. Birkaç isim yurt dışından yabancı hoca istiyor. Roger Schmidt reddetti. Stuttgart hocası Hoeness teklif gelmediğini söyledi" dedi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol