Nuri Şahin yeniden Süper Lig'te; imza töreni tarihi belli oldu

Güncelleme:

Başakşehir, Teknik Direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu.

Başakşehir, Çağdaş Atan sonrası yeni teknik direktörünü buldu. Turuncu-lacivertliler, Teknik Direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İstanbul ekibinin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Nuri Şahin için 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00’de Başkan Göksel Gümüşdağ’ın da katılımıyla imza töreni düzenleneceği ifade edildi.

Teknik adamlık kariyerinde ilk olarak Antalyaspor’da görev yapan genç çalıştırıcı, daha sonra Alman ekibi Borussia Dortmund’un yardımcı antrenörlüğü ve teknik direktörlüğünü görevlerinde bulundu.

Başakşehir, Nuri Şahin’in teknik direktörlük yaptığı 3. takım olacak.

