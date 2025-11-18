Rafa Silva krizinde yeşil sahalara bomba gibi düşen iddia: Meğer aklı Beşiktaş'ın ezeli rakibindeymiş
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi her geçen gün daha da büyürken, yıldız futbolcu hakkında olay olacak bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi patlak verdi. Bir süredir takımla antrenmanlara bile çıkmayan Portekizli oyuncunun Galatasaray'a haber gönderdiği iddia edildi.
Gazeteci Serhat Ulueren, Rafa Silva'nın Galatasaray'a haber yollayarak sarı-kırmızılılarda forma giymek istediğini söylediğini ifade etti. Canlı yayında kullandığı bu ifadeler sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu.
Ortaya atılan bu iddianın ardından siyah-beyazlıların Rafa Silva hakkındaki tutumu da ortaya çıktı. Beşiktaş yönetimi ne pahasına olursa olsun Rafa Silva'yı Türkiye'den hiçbir takıma göndermeme kararı aldı.
