Sergen Yalçın yeni sezon öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haberi verdi

Türk futbolunun efsane ismi Sergen Yalçın, Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sona eren Trendyol Süper Lig'te gelecek sezonu işaret ederek hem Beşiktaş'ı hem de Fenerbahçe'yi uyardı.

Süper Lig'in 2024-2025 sezonu daha başlarken hem ligi Şampiyon bitiren Galatasaray, hem de ezeli rakipleri Beşiktaş ile Fenerbahçe konusunda yaptığı tüm tespitler sezon sonu itibariyle birebir doğru çıkan Türk futbolunun efsane ismi Sergen Yalçın yeni sezon öncesi dikkat çeken açıkamalar yaptı.

Sezon boyunca Ekol TV ekranlarınca gazeteci Candaş Tolga Işık ile yaptığı programlarının sonuncusunda konuşan Sergen Yalçın Süper Lig'te gelecek sezon için yine çok konuşulacak tespitlerde bulundu.

Sergen Yalçın yaptığı açıklamada,"Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili artık bundan sonrasını konuşmak lazım. Bundan öncesini konuşmanın kimseye faydası olmaz. Bundan öncesini başkan ve yönetim düşünmeli, 'Ben nerede hata yaptım?' sorusunu sorup. 'Neyi düzeltmeliyiz?' sorusuyla devam etmeli ve bundan sonrasını planlamalı iki camia da. Yoksa Galatasaray bayağı bir önde başlar lige. Doğru planlamalar yapılmazsa ligin favorisi çok ağır bir şekilde Galatasaray olur seneye de. Doğru planlamalar, doğru oyuncular, gidecek-gelecek oyuncular... Nasıl giderler, nasıl gelirler biz onu bilmiyoruz. Çok doğru işler yapılmak zorunda iki camiada da. Hedefe oynamak, yarışmacı takım olmak istiyorlarsa doğru işler yapmak zorundalar." dedi.