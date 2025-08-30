Sergen Yalçın'ın sözleşme detayları belli oldu

Ole Gunnar Solskjaer’in görevine son veren Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna kulübün efsanelerinden Sergen Yalçın'ı ikinci kez getirildiğini resmen açıkladı.

Beşikta, teknik direktör Sergen Yalçın ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Lozan’a elenen Beşiktaş’ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in görevine son verilmişti. Hemen sonrasında Sergen Yalçın ile anlaşmaya varılmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, tecrübeli teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Beşiktaş’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır” denildi.

