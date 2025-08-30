  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Sergen Yalçın'ın sözleşme detayları belli oldu

Sergen Yalçın'ın sözleşme detayları belli oldu

Sergen Yalçın'ın sözleşme detayları belli oldu
Güncelleme:

Ole Gunnar Solskjaer’in görevine son veren Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna kulübün efsanelerinden Sergen Yalçın'ı ikinci kez getirildiğini resmen açıkladı.

Beşikta, teknik direktör Sergen Yalçın ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Lozan’a elenen Beşiktaş’ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in görevine son verilmişti. Hemen sonrasında Sergen Yalçın ile anlaşmaya varılmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, tecrübeli teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Beşiktaş’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır” denildi.

 

DHA / İHA

text-ad
Etiketler Beşiktaş sergen yalçın Beşiktaş teknik direktör
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çeyrek asırlık bir emekleri kundaklandı; kundakçı da komşuları çıktı! Çeyrek asırlık bir emekleri kundaklandı; kundakçı da komşuları çıktı! CHP lideri Özel'den Dışişleri Bakanı Fidan'da TBMM'de ''TikTok'' fırçası CHP lideri Özel'den Dışişleri Bakanı Fidan'da TBMM'de ''TikTok'' fırçası Sosyal medyanın 24 arkadaşlık uygulaması engellendi! Sosyal medyanın 24 arkadaşlık uygulaması engellendi! Ekranların güzel oyuncusu çocukluk aşkıyla evlendi Ekranların güzel oyuncusu çocukluk aşkıyla evlendi Kırgın Çiçekler'in Feride'si ünlü yönetmen ile nikah masasına oturdu Kırgın Çiçekler'in Feride'si ünlü yönetmen ile nikah masasına oturdu Ordu’da ''patpat'' faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Ordu’da ''patpat'' faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Erdoğan'ın İBB döneminde 5 ayrı şirketten huzur payı aldığı ortaya çıktı Erdoğan'ın İBB döneminde 5 ayrı şirketten huzur payı aldığı ortaya çıktı Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyeli sayısı gerçeği ortaya çıktı! Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyeli sayısı gerçeği ortaya çıktı! AK Partili Soylu'dan, Erdoğan sonrası için dikkat çeken ifade AK Partili Soylu'dan, Erdoğan sonrası için dikkat çeken ifade Dünya'nın en iyi balı Türkiye'de üretildi... Üretici Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak! Dünya'nın en iyi balı Türkiye'de üretildi... Üretici Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak!
Bankaların müşterileri üzerinden yaptığı maaş oyununa dev inceleme Bankaların müşterileri üzerinden yaptığı maaş oyununa dev inceleme Hava sıcaklıkları hızla artacak, yaz gibi bir Eylül'e hazır olun! Hava sıcaklıkları hızla artacak, yaz gibi bir Eylül'e hazır olun! Türkiye'nin bir sektör devi daha iflas bayrağını çekti! Türkiye'nin bir sektör devi daha iflas bayrağını çekti! Belediye başkanı, zabıta memurlarını sopayla darbetti Belediye başkanı, zabıta memurlarını sopayla darbetti CHP'li milletvekilinin MHP lideri Bahçeli ile diyalogları dikkat çekti CHP'li milletvekilinin MHP lideri Bahçeli ile diyalogları dikkat çekti Annesine sürpriz yapmak isterken, hayatının şokunu yaşattı Annesine sürpriz yapmak isterken, hayatının şokunu yaşattı Altın fiyatları baş döndürürken, uzman isimden altın alınır mı sorusuna dikkat çeken yanıt Altın fiyatları baş döndürürken, uzman isimden altın alınır mı sorusuna dikkat çeken yanıt Kapalıçarşı'daki 1,7 milyar TL'lik kaçak pırlanta operasyonu kamerada Kapalıçarşı'daki 1,7 milyar TL'lik kaçak pırlanta operasyonu kamerada İstanbul'da geceyarısı ''alacaklı'' dehşeti: Tüm araçları yakıp videoya kaydetti İstanbul'da geceyarısı ''alacaklı'' dehşeti: Tüm araçları yakıp videoya kaydetti