Solskjaer gidiyor mu? Beşiktaş'tan resmi açıklama
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Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılacağı yönündeki söylentileri yalanladı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılacağı, Nuri Şahin ile sözleşme imzalanacağı iddialarına ilişkin resmi açıklama yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Ole yollarımızı ayıracağımız ve ardından Teknik Direktör Nuri Şahin ile sözleşme imzalayacağımız iddiasıyla yazılı ve görsel medyada dış basın kaynak gösterilerek yayımlanan haberler asılsızdır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.
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