Süper Lig maçında Öcalan protestosu: Tribünler tek ses oldu!

TBMM'de kurulan süreç komisyonunun İmralı'ya gitme kararına bir tepki de tribünlerden geldi. Göztepe–Kocaelispor maçında taraftarlar Öcalan protestosunda bulundu.

'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yapılan oylamada İmralı'ya gidilmesi yönünde karar alınmıştı. CHP ile Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi'nden oluşan Yeni Yol Grubu, İmralı'ya gidecek heyete üye vermeyeceğini duyurmuştu. 

TRİBÜNLERDEN ÖCALAN TEPKİSİ

Karara bir tepki de tribünlerden geldi. Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Göztepe, sahasında Kocaelispor ile karşılaştı. Deplasman tribünündeki Kocaelispor taraftarının, "Terörist Meclis'te konuşma mı yapar?" sloganlarına Göztepe taraftarı da karşılık verdi.

MİLLİ MAÇTA DA AYNI SLOGAN ATILDI

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Bulgaristan ile Bursa’da oynadığı karşılaşmada da benzer bir protesto gerçekleşmişti. Ayrıca A Milli Takım’ın Kocaeli Stadyumu’ndaki ve Cumhurbaşkanı ile AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gürcistan Devlet Başkanı Miheil Kavelaşvili ile birlikte takip ettiği maçta da Öcalan’a yönelik protestolar düzenlenmişti.

 

