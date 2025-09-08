  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha
Güncelleme:

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, teknik direktör Çağdaş Atan'la yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır.

Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa Kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz”

DHA

text-ad
Etiketler Başakşehir başakşehir FK çağdaş atan teknik direktör
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İktidarın ''ah keşke'' dedirten yeni enflasyon hedefi ve Dolar kuru beklentisi belli oldu İktidarın ''ah keşke'' dedirten yeni enflasyon hedefi ve Dolar kuru beklentisi belli oldu İzmir'de karakola uzun namlulu ''çocuk'' saldırısı: 2 evladımız şehit düştü! İzmir'de karakola uzun namlulu ''çocuk'' saldırısı: 2 evladımız şehit düştü! RTÜK Başkanı'ndan basına gözdağı: ''Lisans iptali de dahil olmak üzere...'' RTÜK Başkanı'ndan basına gözdağı: ''Lisans iptali de dahil olmak üzere...'' Sonbahar hızlı geldi... Çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor! Sonbahar hızlı geldi... Çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor! EYT'den emekli olamayan ''EYT mağdurları''na kademeli emeklilik müjdesi... EYT'den emekli olamayan ''EYT mağdurları''na kademeli emeklilik müjdesi... İspanya A Millilerimizi 6-0 mağlup etti, İspanyol basınından Türk Bayrağı ayıbı geldi! İspanya A Millilerimizi 6-0 mağlup etti, İspanyol basınından Türk Bayrağı ayıbı geldi! Manifest'in kızlarından teşhircilik soruşturmasına video klipli tepki! Manifest'in kızlarından teşhircilik soruşturmasına video klipli tepki! Gürsel Tekin'den dikkat çeken açıklama: ''Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yok'' Gürsel Tekin'den dikkat çeken açıklama: ''Beni CHP il binasına sokmayacak bir babayiğit yok'' Biri yeni biri eski 2 Filenin Sultanı birbirine girdi... Duygu Bal, İlkin Aydın'ı çileden çıkardı Biri yeni biri eski 2 Filenin Sultanı birbirine girdi... Duygu Bal, İlkin Aydın'ı çileden çıkardı Meğer ''Türkiye ne gördüyse, AK Parti sayesinde'' görmüş! Meğer ''Türkiye ne gördüyse, AK Parti sayesinde'' görmüş!
Fırtınalar kopan CHP'de tüm taşları yerinden oynatacak anket Fırtınalar kopan CHP'de tüm taşları yerinden oynatacak anket Bir dönem Yeşilçam'a damgasını vuran ismin yeni yaşantısı ve son hali herkesi şaşırttı Bir dönem Yeşilçam'a damgasını vuran ismin yeni yaşantısı ve son hali herkesi şaşırttı Emeklilerle yapılan seçim anketinin kaybedeni de Erdoğan ve AK Parti oldu Emeklilerle yapılan seçim anketinin kaybedeni de Erdoğan ve AK Parti oldu Piyasalar yine yangın yeri: Döviz uçtu, altın yeni haftaya çifte rekorla başladı Piyasalar yine yangın yeri: Döviz uçtu, altın yeni haftaya çifte rekorla başladı Evin çatısı çöktü; anne ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi Evin çatısı çöktü; anne ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi Dün gece kaçıranlar buraya... İşte Kanlı Ay tutulmasından en çarpıcı kareler Dün gece kaçıranlar buraya... İşte Kanlı Ay tutulmasından en çarpıcı kareler Millerin 6-0 İspanya hezimeti sonrası demediğini bırakmadı Millerin 6-0 İspanya hezimeti sonrası demediğini bırakmadı ''Engin beni evden kovdu'' deyip mesajları yayınlayan Dilan Polat bu sefer de görüntüleri ifşa etti ''Engin beni evden kovdu'' deyip mesajları yayınlayan Dilan Polat bu sefer de görüntüleri ifşa etti Jose Mourinho'yu kovan Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 39 yaşında sürpriz isim! Jose Mourinho'yu kovan Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 39 yaşında sürpriz isim! Motosikletli sosyal medya fenomeni gezgine hakaret yağdırıp taş atarak kovaladılar Motosikletli sosyal medya fenomeni gezgine hakaret yağdırıp taş atarak kovaladılar