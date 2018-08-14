Trezeguet için Almanlar da devreye girdi !

Transfer döneminde uzun süre Galatasaray’ın gündeminde meşgul eden ve Fatih Terim’in de kadrosunda görmek istediği Trezeguet için yeni bir talip çıktı.

Galatasaray’ın da devrede olduğu süreçte Slavia Prag ile anlaşmanın kapısından dönen Trezeguet için Tayfun Korkut’un çalıştırdığı Bundesliga temsilcisi Stuttgart devreye girdi.

Alman basınında yer alan habere göre hücum bölgesine bir takviye yapmak isteyen Stuttgart’ın son olarak gündemine Kasımpaşa forması giyen Mısırlı yıldız oyuncu Trezeguet’i aldığı belirtildi. Haberde Stuttgartlı yetkililerin Haziran ayından bu yana Mısırlı oyuncuyu takip ettiği ve temas halinde olduğuna da yer verildi.,

Trezeguet için Galatasaray da uzun süre uğraşmış ancak Kasımpaşa, serbest kalma bedeli olan 5 milyon euronun ödenmesinde ısrarcı olunca bu transfer gerçekleşmemişti.

Mısırlı oyuncunun 2020 yılına kadar Kasımpaşa ile sözleşmesi bulunuyor.