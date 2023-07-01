Tüm dünya Arda Güler'i konuşuyor: FIFA'dan Arda Güler paylaşımı

Dünyanın önde gelen takımlarının peşinden koştuğu Fenerbahçe'nin genç yıldızı gündeme gelmeye devam ediyor. FIFA resmi hesabı Arda Güler ile ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun göz bebeği Arda Güler, adından söz ettirmeye devam ediyor. Dev kulüpler transfer etmek için sıraya girerken Sarı-Lacivertli kulüpteki geleceği ise henüz netlik kazanmış değil.

FIFA RESMİ HESABINDAN PAYLAŞTI

Son olarak Katalan devi Barcelona'nın resmi girişimde bulunduğu öğrenilen Arda Güler, tüm dünyada adından söz ettirmeye devam ederken FIFA'dan da genç yıldız için bir paylaşım geldi.

"Mayıs ayında Puskas Ödülü'ne aday çok gol gördük" şeklinde bir zincir başlatan FIFA, birbirinden güzel gollerin bulunduğu listeye Arda Güler'in Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler'e attığı gole de yer verdi.