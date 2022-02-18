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Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yeri değişti

Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yeri değişti

Ülke takımlarının Avrupa kupalarındaki mücadelesinde önemli rol oynayan UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Açıklanan yeni listeye göre işte Türkiye'nin sıralamadaki yeni yeri...

Yerel liglerdeki takımların gelecek sezon Avrupa kupalarına kaç takımla katılabileceğini belirleyen UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu. Türkiye, puan kaybederek bir sıra geri düştü ve 16. oldu.

 

Sporx'in aktardığına göre, Türkiye, UEFA'nın ülke puanı sıralamasında geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon 19. sıraya kadar gerilemişti.

Bu sezon 11. sıraya yükselmesi çok zor olduğu belirtilen Türkiye, ilk 15 içine giremezse Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı da 5'ten 4'e düşecek. Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme (play-off) oynayacak.

Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek konuma gelebilme ihtimali bulunan Türkiye'nin, diğer 3 temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.

UEFA'nın açıkladığı sıralama şu şekilde:

1. İngiltere - 100.641

2. İspanya - 90.713

 

3. İtalya - 73.330

4. Almanya - 71.070

5. Fransa - 56.748

6. Portekiz - 50.382

7. Hollanda - 44.900

8. Avusturya - 38.450

9. İskoçya - 34.500

10. Rusya - 34.282

 

11. Sırbistan - 32.375

12. Ukrayna - 31.800

13. Belçika - 30.600

14. İsviçre - 29.675

15. Danimarka - 26.975

16. Türkiye - 26.900

17. Çekya - 26.800

18. Yunanistan - 26.700

19. Hırvatistan - 26.650

 20. Güney Kıbrıs - 26.375

Etiketler uefa Türkiye sıralama futbol
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