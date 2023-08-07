Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu kura çekimleri yapıldı ve şampiyonada ülkemizi temsil edecek olan Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 3. eleme turunu geçmeleri halinde play-off turunda karşılaşacakları rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan organizasyonla gerçekleştirildi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un ve 3. eleme turunu geçmeleri halinde play-off turunda karşılaşacakları rakipleri belli oldu. Tüm temsilcilerimiz turnuvaya 2. ön eleme turundan katılırken, Adana Demirspor Cluj'u, Beşiktaş Tirana'yı, Fenerbahçe ise Zimbru'yu eleyerek adını üçüncü ön eleme turuna katılmaya hak kazanmıştı. Adana Demirspor, Osijek'i elemesi halinde play-off turunda Olimpiakos-Genk eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü elemesi halinde play-off turunda Aris Thessaloniki-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.