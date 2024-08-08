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Başakşehir tek golle tur kapısını araladı

Başakşehir tek golle tur kapısını araladı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Başakşehir, deplasmanda karşı karşıya geldiği Iberia'yı mağlup etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Çağdaş Atan'ın yönetimindeki Başakşehir, deplasmanda Levan Korghalidze'nin yönetimindeki Gürcü ekibi Iberia'yı 1-0 mağlup etti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Mikheil Meskhi Stadı'nda oynanan karşılaşmada İskoç hakem David Dickinson düdük çaldı. Karşılaşmaya ev sahibi ekip; Makaridze - Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili, Kokhreidze, Tabatadze, Mamageishvili ve Cheickne ilk 11'iyle başladı. Başakşehir'in 11'i ise Muhammed Şengezer- Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson ve Piatek'ten oluştu. İlk yarıda iki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken, Başakşehir'de Piatek, 45+1'inci dakikada kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. İlk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda daha üstün bir oyun ortaya koyan Başakşehir, Pelkas ve Davidson ile pozisyonlar buldu. 87'nci dakikada Kemen'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Davidson'un plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Başakşehir öne geçti: 0-1. Kalan bölümde başka gol olmayınca Başakşehir sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Turun rövanş maçı, 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Fatih Terim Stadyumu'nda, TSİ 20.45'te oynanacak

Başakşehir, rakibini elemesi durumunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah eşleşmesinde tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.

DHA

Etiketler Başakşehir başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu
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