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Başakşehir'den Avrupa'da iki gollü galibiyet

Başakşehir'den Avrupa'da iki gollü galibiyet
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Başakşehir, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Gürcistan temsilcisi Iberia'yı 2-0 yenerek play-off turuna yükseldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Çağdaş Atan'ın yönetimindeki RAMS Başakşehir, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Gürcistan temsilcisi Iberia'yı 2-0 yenerek play-off turuna kaldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Başakşehir'e turu getiren goller 50. dakikada Krzysztof Piatek ve 61. dakikada Dimitrios Pelkas kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir toplamda 3-0'lık skorla play-off turuna kalırken, Iberia turnuvaya veda etmiş oldu.

Başakşehir, play-off turunda Sabah'ı eleyen St. Patricks takımıyla mücadele edecek. Başakşehir, İrlanda ekibini elemesi durumunda Konferans Ligi'ne kalacak.

Etiketler Başakşehir UEFA başakşehir Iberia başahşehir Iberia
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