Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu
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UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcimiz Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu.
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu kurası İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Turuncu-lacivertliler, 2. ön eleme turunda Cherne More’u elemesi durumunda 3. ön eleme turunda Viking – Koper eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.
Başakşehir FK 2. ön eleme turunu geçerse 3. ön eleme turundaki karşılaşmalarını 7 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynayacak.
Öte yandan Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetks’e elenirse UEFA Konferans Ligi’nde St Patricks – Nomme Kalju eşleşmesinin galibi ile eşleşecek.
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