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Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu
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UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcimiz Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu.

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu kurası İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Turuncu-lacivertliler, 2. ön eleme turunda Cherne More’u elemesi durumunda 3. ön eleme turunda Viking – Koper eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.

Başakşehir FK 2. ön eleme turunu geçerse 3. ön eleme turundaki karşılaşmalarını 7 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynayacak.

Öte yandan Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetks’e elenirse UEFA Konferans Ligi’nde St Patricks – Nomme Kalju eşleşmesinin galibi ile eşleşecek.

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Etiketler Başakşehir başakşehir uefa konferans ligi
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