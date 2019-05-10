Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Arsenal, Valencia'yı deplasmanda 4-2 yenerek finale çıktı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun yarı final rövanşında, İspanya temsilcisi Valencia, Mestalla Stadı'nda İngiltere ekibi Arsenal'ı konuk etti.

Arsenal, 17, 69 ve 88. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang, 50. dakikada Alexandre Lacazette'in attığı gollerle rakibini 4-2 mağlup etti. Valencia'nın golleri, 11 ve 58. dakikalarda Kevin Gameiro'dan geldi.

İlk maçı evinde 3-1 kazanan Arsenal, deplasmanda da 4-2 galip gelerek adını finale yazdırdı.

İKİNCİ KEZ FİNALDE

Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci kez finale yükseldi.

İngiltere ekibi, 2000'de UEFA Kupası adıyla oynandığı dönemde finalde Galatasaray ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 biten maçta Arsenal'a penaltılarla 4-1 üstünlük sağlayarak şampiyon oldu.

SON FİNALİST PENALTILARLA BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde Chelsea, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Eintracht Frankfurt'a penaltılarla 4-3 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.

PARTNERSevgilisine taşındı!Arsenal finale göz kırptıEintracht Frankfurt ile Chelsea yenişemedi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun yarı final rövanş karşılaşmasında İngiltere ekibi Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u ağırladı.

Karşılaşmanın 90 dakikalık normal süresi, Chelsea'de Ruben Loftus-Cheek'in 28. dakikada ve Eintracht Frankfurt'ta Luka Jovic'in 49. dakikada attığı gollerle 1-1 berabere bitti.

İlk karşılaşması da 1-1 sonuçlanan eşleşmede, finale çıkacak takımı belirleyebilmek için uzatma devrelerine geçildi. Uzatma devrelerinde de skor değişmeyince finale çıkan takım, penaltı atışlarıyla belirlendi. Penaltılarda Eintracht Frankfurt'a 4-3 üstünlük sağlayan Chelsea, adını finale yazdırarak bir diğer İngiltere ekibi Arsenal'ın rakibi oldu.

İKİNCİ KEZ FİNALDE

Chelsea, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci kez finale yükseldi.

İngiltere temsilcisi, 2013'teki finalde Portekiz ekibi Benfica'yı 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü.

(AA / İHA)

