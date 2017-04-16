Fabri aynı hatayı 12. kez yaptı !

UEFA Avrupa Ligi’nde final hedefinde olan Beşiktaş, çeyrek final ilk maçında deplasmanda Lyon’a 2-1 yenilirken, Fabri’nin yaptığı hata siyah beyazlılara önemli bir avantajın kaçırılmasına neden oldu. Lyon Beşiktaş maçı Fabri hata.

84. dakikada skor 1-1’ken rakibine atmaya çalıştığı çalımda başarısız olan Fabri, kariyeri boyunca yaptığı 12. çalım denemesinde avlandı. Yediği golle hem eleştiri oklarının hedefine oturdu hem de Beşiktaş’ın tur şansını sıkıntıya soktu. Deportivo kariyerinde 6 kez çalım denemesinde bulunan İspanyol kaleci,bu sezon Beşiktaş’la da aynı rakama ulaştı. Ancak 12. deneme hüsran oldu.

Şenol Güneş daha önce büyük tepki göstermiştir

Bu sezon Başakşehir’e karşı oynanan maçta dakikalar 03:28’i gösterirken Fabri’nin attığı çalım, teknik direktör Şenol Güneş’in kulübeden fırlamasına neden olmuş, tecrübeli çalıştırıcı, “Bu iki oldu, risk yok!” diye bağırmıştı. Bu uyarıya rağmen akıllanmayan İspanyol eldiven, o maçtan sonra denediği 3. çalımda golü yedi.

Fabri defalarca özür diledi

Fabri yediği hatalı golle adeta yıkıldı. Soyunma odasında gözyaşlarını tutamayan İspanyol kaleci, hocası Şenol Güneş ve arkadaşlarından defalarca özür diledi. Ama bu sonucu değiştirmeye yetmedi.

Fransızlarda alay konusu oldu

Fransız basını, Lyon-Beşiktaş maçı manşetlerinde kaleci Fabri’yi ön plana çıkardı. France Football, “Lyon, Fabri’ye teşekkür edebilir” başlığını atarken, başarılı kalecinin yaptığı hatanın Lyon’a galibiyeti getirdiğini yazdı. Le Parisien, “Lyon, Beşiktaş’ı devirdi ve rüyasını sürdürdü” derken, So Foot, “Lyon inanma hakkını kullandı. Son dakikalarda bir fark yaratmak ve kazanmak yeterince önemliydi” ifadesini kullandı.