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  5. Galatasaray, Sparta Prag maçı kadrosunu duyurdu: 5 eksik var!

Galatasaray, Sparta Prag maçı kadrosunu duyurdu: 5 eksik var!

Galatasaray, Sparta Prag maçı kadrosunu duyurdu: 5 eksik var!
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Galatasaray'ın Sparta Prag ile oynayacağı Avrupa Ligi mücadelesinde kamp kadrosu belli oldu. 5 isim kadroda yer almadı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde Sparta Prag ile oynayacağı mücadelenin kamp kadrosunu duyurdu.

Sarı-kırmızılılarda ilk maçta kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Victor Nelsson kadroda yer almadı.

Ayrıca Hakim Ziyech, Serge Aurier ve Tanguy Ndombele sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, Derrick Köhn ise Avrupa listesinde olmadığı için kadroya alınamadı.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle;

Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Carlos Vinicius

Sparta Prag - Galatasaray mücadelesi 22 Şubat Perşembe günü saat 23.00'da başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.

Etiketler Galatasaray Sparta Prag Galatasaray sparta prag kadro
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