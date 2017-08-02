Medipol Başakşehir turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 3-3'ün rövanşında Club Brugge'ü konuk eden Medipol Başakşehir, seyircisinin önünde tarihi bir zafere imza attı.

Belçika temsilcisini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başaran Başakşehir, adını play-off turuna yazdırmayı başardı. Temsilcimiz 7'de Gael Clichy'nin muhteşem ortasında Emmanuel Adebayor'un uçan kafasıyla öne geçerken 34'te Edin Visca, Adebayor'un asistinde şık ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi.

Oyunuyla beğeni toplayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri daha önce defalarca karşılaştığımız Club Brugge'ü mağlup etmeyi başaran ilk Türk takımı olurken play-off'a yükselerek Devler Ligi'nden elense dahi UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında mücadele etmeyi garantiledi.

Karşılaşmada Başakşehir, tribünleri doldurmayı başardı. Seyirciler arasında diğer takımların taraftarlarının da yer aldığı görüldü.