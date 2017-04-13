Orman'dan Şenol Güneş'e: ''Kupayı getir primi kendin yaz''

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başkan Fikret Orman'a esprili bir dille, "Başkan, her şey bir yana biliyorsun şu anki sözleşmemde Avrupa'da kupa kazanmaya prim yok. Ya kupayı alırsak?" deyince Orman'ın cevabı net oldu: "Hocam getirin kupayı, primi sen kendin yaz!"

YARI FİNALE 3 MİLYON LİRA

Bugünkü Lyon maçı öncesi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman futbolculara prim dopingi yaptı. Başkan, Olympiakos'u eleyerek çeyrek finale kalan ve 1.5 milyon liralık prime hak kazanan oyuncularına, yarı finale çıkmaları durumunda 3 milyon lirayı ceplerine koyacakları müjdesini verdi.