Şenol Güneş’ten Lyon’da ödüllük hareket

Lyon-Beşiktaş karşılaşması öncesinde iki takım taraftarının tribünde yaşadığı kavga ve Fransız seyircilerin sahaya inmesi ile olayların tehlikeli boyutlara gelmesi maçın 45 dakika geç başlamasına neden olmuştu. Gerilimin yatıştırılmasında başrolü oynayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in soğukkanlı yaklaşımlarıyla hem maçın Belçikalı gözlemcisi hem de İspanyol hakem Lahoz'u adeta mest ettiği ortaya çıktı. Habertürk’te yer alan habere göre 90 dakika başlamadan önce Belçikalı gözlemci ile hakem Lahoz durum değerlendirmesinde bulunmak için her iki kulübün idari direktörleri ve teknik direktörleri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede her iki kulüp yetkililerine, “Ortam olayların yeniden alevlenmesine çok müsait… Maçı oynatmak istiyoruz ama oyuncular ve teknik heyetler kendine dikkat etsin. Taraftarları gerecek ve tahrik edece hareketlerden kaçınsın” uyarısı yapıldı.

Bunun üzerine teknik direktör Şenol Güneş'ten, “Her iki takım oyuncuları ve teknik direktörleri sahaya el ele çıksın ve saha ortasında taraftarları selamlasın” önerisi geldi. Bu teklifi çok olumlu bulan Belçikalı gözlemci, UEFA yetkililerinden de izin aldıktan sonra uygulamanın yapılması için onay verdi. Gerçekten bu uygulama, tansiyonun düşmesinde etken oldu. Karşılaşma sonrasında ise Güneş tebrikleri kabul etti. Soyunma odasına giden gözlemci ve hakem “Bize göre fair-play ödüllük bir davranıştı. Bu konuyla ilgili bizim fikrimiz alınırsa gereken şeyleri söyleriz. Gerçekten herkese örnek olacak bir hareketti” ifadelerini kullandılar.