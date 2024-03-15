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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri çekilen kuranın ardından belli oldu.

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Çeyrek final turundaki eşleşmeler şöyle oluştu:

AC Milan - AS Roma 

Liverpool - Atalanta 

Bayer Leverkusen - West Ham United 

Benfica - Marsilya 

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Benfica - Marsilya / Liverpool - Atalanta

Milan - Roma / Bayer Leverkusen - West Ham United

AVRUPA LİGİ TAKVİMİ

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 11 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 18 Nisan'da oynanacak.

Yarı final maçları ise 2-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Avrupa Ligi'nde final karşılaşması 22 Mayıs'ta oynanacak. Finale İrlanda'daki Dublin Stadyumu ev sahipliği yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde eşleşmeler belli olduUEFA Şampiyonlar Ligi’nde eşleşmeler belli olduŞampiyonlar Ligi

 

Etiketler UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri
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