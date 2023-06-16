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UEFA'dan Türk hakeme görev

UEFA'dan Türk hakeme görev
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UEFA EURO Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Faroe Adaları - Çek Cumhuriyeti maçı FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Faroe Adaları ile Çek Cumhuriyeti arasında yarın oynanacak UEFA EURO Elemeleri E Grubu müsabakasını yönetecek.

Faroe Adaları'nın Torshavn şehrindeki Torsvollur Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak maçta Kardeşler 'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Süleyman Özay yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi Bahattin Şimşek olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev yapacak.

Etiketler uefa arda kardeşler
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