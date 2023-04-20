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Ümraniyespor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Ümraniyespor'un yeni teknik direktörü belli oldu
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Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayıran Ümraniyespor, Mustafa Er'le prensip anlaşmasına vardı.

Spor Toto Süper Lig’de 23 puanla 18. sırada yer alan Ümraniyespor, geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayırmıştı.

Vakit kaybetmeden arayışlara başlayan İstanbul temsilcisi, dün Şenol Can'la bir görüşme yaptı ancak sözleşme aşamasında çıkan pürüzler sebebiyle imzalar atılamadı.

MUSTAFA ER İLE ANLAŞMAYA VARILDI
Ümraniyespor, bugün son görüşmelerden sonra ise Mustafa Er ile prensip anlaşmasına vardı. Son olarak Bursaspor'da görev yapan Er mukaveleye verilecek son detayların ardından imzalar atılacak.

Etiketler ümraniyespor teknik direktör yeni
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