Ünlü futbolcuya şoke eden taciz suçlaması

2023 yılında adı tecavüz ve cinsel saldırı iddialarına karışan Sunderlandlı futbolcu Jack Diamond hakkında bir mide bulandıran iddia daha ortaya atıldı.

Şimdilerde Sunderland forması giyen fakat takımla antrenmanlara bile çıkamayan Jack Diamond'un 2023 yılındaki davasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Cinsel taciz ve tecavüz iddialarıyla yargılanan genç oyuncunun temasta olduğu kadın, yüzünü göstermeden yeni açıklamalarda bulundu.

Diamond, tecavüz ve cinsel saldırıyı çıktığı mahkemede reddetmişti. Buluştuğu kadına sarılmak istediğini ve sadece fiziksel temas kurmak için hareket yaptığını iddia eden Diamond'un bu sözleri üstünde yeni açıklamalar geldi.

Mahkeme ayrıca Diamond'ın başlangıçta yatakta yattıktan sonra daha fazlasını istediğini ve kadını buna zorladığı açıklandı. Söz konusu kadının, polis memurlarına verdiği ifadede, "Bana cinsel saldırıda bulunduktan sonra hiçbir şey yapamadım. Arkamı döndüm ağladım. Oldukça agresifti ve bileklerimi zorla tutup bana şiddet uyguladı. Onun dediklerini yapmam gerektiğini defalarca tekrarladı." dedi.